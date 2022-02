De Antonov An-225 Mriya is tijdens een Russische aanval op Oekraïne verwoest, meldt het Oekraïense defensiebedrijf Ukroboronprom zondag. De in Oekraïne gebouwde Antonov, het grootste vrachtvliegtuig ter wereld en een van de grootste toestellen ooit gemaakt, was de enige in zijn soort.

Volgens Ukroboronprom is de Antonov An-225 in een brand goeddeels verloren gegaan. Met een eventuele restauratie zou ruim 3 miljard dollar (2,66 miljard euro) gemoeid zijn, schat het bedrijf.

De Antonov An-225 heeft verschillende records op zijn naam staan, zoals die van het zwaarste vliegtuig ooit. Daarnaast vervoerde het vliegtuig enkele van de zwaarste objecten ooit, waaronder een aantal tanks en een 189 ton wegende generator voor een energiecentrale.

De An-225 is bovendien lager en heeft een grotere spanwijdte dan de Airbus A380, het grootste passagierstoestel ter wereld.