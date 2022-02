Rivian, een nieuwe Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen, heeft plannen voor een distributiecentrum in Nederland. Dat concludeert Het Financieele Dagblad zondag op basis van recent geplaatste vacatures. Of dat in plaats van of ter aanvulling op een geplande productielocatie is, is nog niet bekend.

Een van de geplaatste vacatures op de website van Rivian is letterlijk voor een functie in het "Nederlandse distributiecentrum". Ook het gegeven dat het bedrijf ook op zoek is naar een magazijnopzichter en een inventarismanager, wijst er volgens het FD op dat er begonnen wordt met de bouw van een distributiecentrum.

Autoanalist Matthias Schmidt zegt in gesprek met het FD dat de vacatureteksten er mogelijk op wijzen dat Rivian allereerst de eindmontage wil doen in Nederland in plaats van de volledige productie.

Tesla werkte in het recente verleden met vergelijkbare constructie, waarbij in Tilburg de modellen van het merk in elkaar gezet werden. Op die manier konden importtarieven voor volledig afgebouwde voertuigen ontlopen worden. Vorig jaar maart kondigde Tesla het einde van de assemblage in Tilburg aan.

Afgelopen november werd duidelijk dat Nederland in de race is om vestigingsplaats te worden voor de Europese productielocatie van Rivian. Een maand later bleek dat daarover gesprekken met VDL Nedcar als partner waren begonnen.

De autofabriek produceert nu nog modellen voor de BMW Group, maar daar komt in 2023 een einde aan. De Amerikaanse start-up Canoo leek in het gat te springen, maar tot een definitief akkoord met VDL Nedcar kwam het uiteindelijk niet. Het bedrijf verwacht nog dit kwartaal duidelijkheid te kunnen verschaffen over de mogelijke productie voor Rivian.