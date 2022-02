Duitsland gaat twee nieuwe terminals voor de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng) bouwen. Daarnaast gaat het land meer gas opslaan, meldt bondskanselier Olaf Scholz zondag. Daarmee komen de Duitse plannen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verkleinen in een stroomversnelling.

De nieuwe lng-terminals zullen worden aangelegd aan de Elbe in de gemeente Brunsbüttel en in Wilhelmshaven, op ongeveer 100 kilometer van de Nederlandse grens.

Daarnaast wil de Duitse regering de komende tijd 2 miljard kubieke meter gas op de wereldmarkt aanschaffen en opslaan in ondergrondse opslagruimtes. Volgens de koepelorganisatie voor Europese netwerkbedrijven GEI meet de Duitse gasopslagcapaciteit ongeveer 24 miljard kubieke meter, waarvan op dit moment 30 procent gebruikt wordt.

"We zullen extra stappen zetten om de energiezekerheid van ons land te garanderen", zei Scholz tijdens een ingelaste bijeenkomst van de Duitse Bundestag. "De ontwikkelingen van de afgelopen dagen hebben duidelijk gemaakt dat een verantwoord en vooruitziend energiebeleid niet alleen een sleutelrol speelt in onze economie en milieubeleid, maar ook in onze veiligheid."

Afgelopen week zette Duitsland plannen om de gasleiding Nord Stream 2 te certificeren in de ijskast. Met die pijplijn zou het exportvolume vanuit Rusland naar Duitsland in één klap verdubbelen.

Afgelopen december sloot Duitsland drie van zijn laatste zes kerncentrales. De overgebleven centrales gaan aan het einde van 2022 dicht. Mede daardoor bestaan er twijfels in welke mate Duitsland zijn afhankelijkheid van Russisch gas kan verkleinen.