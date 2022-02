Duitsland laat vanwege de Russische invasie van Oekraïne de komende drie maanden geen Russische vliegtuigen meer toe, meldt het Duitse persbureau DPA zondag. Kort daarop maakte ook de België, Frankrijk en Italië bekend het luchtruim te sluiten voor Russische vliegtuigen. Nederland sluit het luchtruim voor Russische vliegtuigen vanaf zondagavond.

Mogelijk volgt later vandaag een besluit om de maatregel in heel Europa in te voeren. Eerder besloten veel Europese landen al tot dezelfde maatregel, waaronder Estland, Litouwen, Letland, Roemenië, Bulgarije, Polen, Denemarken, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Roemenië maakt overigens nog wel een uitzondering voor vluchten met noodhulp.

Als gevolg hiervan moeten vluchten die vanuit Rusland westwaarts vliegen ver uitwijken. Ook de regering in IJsland heeft zondag bekendgemaakt het luchtruim te sluiten.

Als tegenmaatregel heeft Rusland zijn luchtruim ook gesloten voor vliegtuigen uit veel van deze landen.