De ontploffing van een gaspijpleiding vlakbij Charkov, de tweede stad van Oekraïne, heeft vooralsnog geen gevolgen voor de doorvoer van Russisch gas naar Europa. Dat meldt het Oekraïense netwerkbedrijf GTSOU zondag. Ook het Russische Gazprom ziet geen verstoring.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de gaspijpleiding bij Charkov door de Russen opgeblazen. Het is volgens GTSOU nog niet precies duidelijk of het hier om een doorvoerlijn gaat of dat de gasleiding onderdeel is van een regionaal distributienetwerk. Dat doorvoer van gas zondag normaal is, kan erop wijzen dat de getroffen gaspijplijn inderdaad een distributieleiding was.

Gazprom meldt zondag dat het voor vandaag voor Europese afnemers ingeboekte export volume van 107,5 miljoen kubieke meter volgens afspraak onderweg is.

Bij de gewelddadigheden van afgelopen nacht werd in Vasylkiv, op 30 kilometer van Kiev, werd ook een brandstofdepot geraakt.

