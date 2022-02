Luchtvaartmaatschappij KLM laat vluchten die op weg zijn naar de Russische steden Moskou en Sint-Petersburg omkeren. Reden daarvoor zijn de sancties tegen Rusland. Hierdoor mag KLM geen reserve vliegtuigonderdelen meenemen naar Rusland, ook niet voor eigen gebruik.

Het toestel naar Sint-Petersburg keert terug naar Amsterdam en het vliegtuig onderweg naar Moskou wijkt uit naar een andere stad, aldus een woordvoerder van KLM.

Reden voor het omkeren van de toestellen is het sanctiepakket dat in Europees verband is afgesproken. Als onderdeel van dat pakket mogen er geen reserve vliegtuigonderdelen naar Rusland worden gevlogen, ook niet voor eigen gebruik. "Dat betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat vluchten naar Rusland veilig terug kunnen keren", zegt een woordvoerder.

Gezien de sancties niet zomaar zullen verdwijnen, lijkt het erop dat de KLM-vluchten naar Rusland voor de komende tijd zullen worden geschrapt. KLM zegt zelf nog te onderzoeken wat er met de Russische vluchten die ná vandaag gepland staan moet gebeuren. Ook onderzoekt de luchtvaartmaatschappij wat de gevolgen zullen zijn voor vluchten die over Rusland vliegen.

De Europese sancties tegen Rusland werden donderdag ingevoerd, vanwege de Russische inval in buurland Oekraïne.