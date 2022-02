De kans dat Rusland van het internationale betalingssysteem SWIFT wordt afgesneden groeit met de dag. Binnen de Europese Unie is er steeds meer steun voor uitsluiting van Rusland. Italië, dat eerder niet voor een SWIFT-ban van Rusland was, sprak zaterdag openlijk zijn steun uit voor een boycot als ook de rest van het landenblok ermee instemt.

De EU-ministers van Financiën zijn in Parijs bijeen om over onder meer de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor de Europese economie te praten.

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie beoordelen momenteel de gevolgen van een dergelijke maatregel voor de binnenlandse economie, zodat de lidstaten een besluit over de maatregel kunnen nemen. Om Moskou uit het systeem te weren, is unanimiteit van de 27 EU-landen vereist.

De eerste twee sanctiepakketten van de EU hebben de Russische president Vladimir Poetin er niet van weerhouden zijn militaire acties tegen Oekraïne voort te zetten. Daarom werkt het landenblok nu aan een derde pakket dat mogelijk ook de SWIFT-boycot bevat. De oppositie tegen de maatregel is afgenomen, doordat Frankrijk en Italië openlijk hun steun hebben betuigd.

In een telefoongesprek op zaterdag vertelde de Italiaanse premier Mario Draghi de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat hij volledig achter de EU-lijn inzake sancties staat, "inclusief die binnen het SWIFT-kader", aldus een verklaring van Rome. De Litouwse premier Ingrida Simonyte zei dat er niet langer "sterke oppositie" tegen het voorstel is.

Uitsluiting kan aanzienlijke economische schade aanrichten

SWIFT, dat beveiligde berichten verstuurt tussen meer dan elfduizend financiële instellingen en bedrijven, is van cruciaal belang voor het mondiale financiële systeem. Wanneer het systeem niet toegankelijk is, kan dat aanzienlijke economische schade aanrichten.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zei eerder dat Frankrijk geen bedenkingen had om Rusland de toegang tot SWIFT te ontzeggen. Ook de Nederlandse minister Sigrid Kaag zei dat de SWIFT-ban als optie op tafel ligt.

Duitsland sluit een Russische ban niet uit, maar uitte eerder wel bedenkingen bij de maatregel. Door het land uit het samenwerkingsverband van banken te gooien, zou het voor 'gewone' mensen een stuk moeilijker worden om geld over te maken naar familie in Rusland. Ook zou het Europees bedrijfsleven eronder lijden, doordat betalingen van klanten of betalingen aan leveranciers dan ingewikkelder worden. Ook zouden leveringen van Russisch gas aan Europa in gevaar kunnen komen.