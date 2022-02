De Franse marine heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een Russisch vrachtschip dat onderweg was naar Sint-Petersburg in beslag genomen, schrijft BBC News zaterdag. Het vrachtschip Baltic Leader zou in handen zijn van een Russisch bedrijf dat onder de Europese sancties valt.

De sancties werden eerder deze week door Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd, als reactie op de Russische inval in Oekraïne. De sancties zijn gericht tegen onder meer Russische financiële instellingen en dus ook bedrijven.

Hierdoor mocht de 127 meter lange Baltic Leader niet meer door Het Kanaal varen en werd het schip 's nachts in beslag genomen door de Franse marine. Die heeft het vrachtschip vervolgens naar de Franse havenstad Boulogne-sur-Mer begeleid.

Volgens BBC News wordt het vrachtschip, dat auto's vervoerde, nu onderzocht. De Russische ambassade in Frankrijk heeft laten weten dat ze een verklaring voor de inbeslagname eist van de Franse regering.