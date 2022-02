Niet alleen in Nederland, maar ook in buurland België liggen de prijzen voor brandstoffen als benzine en diesel op recordhoogte. Zaterdag kostte een liter Euro95 bij onze zuiderburen maximaal 1,8690 euro, 7 cent meer dan op vrijdag. Dat blijkt uit cijfers van sectororganisatie Energia.

Naast Euro95 zijn ook Euro98 en diesel duurder geworden. Die eerstgenoemde brandstof werd zo'n 6 cent duurder en kost nu 1,9380 euro per liter. De prijs van diesel steeg naar 1,9050 euro per liter.

Hoewel de prijzen in België dus stijgen, is benzine daar nog altijd flink goedkoper dan bij ons. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is een liter benzine 16 procent goedkoper bij onze zuiderburen. Dieselprijzen zijn wel gelijkwaardig aan die in Nederland.

Ook in Nederland stegen de brandstofprijzen zaterdag weer naar recordhoogte. Een liter Euro95 klom naar 2,227 euro per liter, terwijl de dieselprijs steeg naar 1,9050 per liter. De prijzen zitten sinds eind december al in de lift en zijn in de afgelopen week extra hard gestegen door de Russische inval in Oekraïne.