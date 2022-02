Energie-Nederland, een branchevereniging die in Nederland opkomt voor de belangen van energieproducenten en leveranciers, heeft het lidmaatschap van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom vrijdag verscheurd. Ook Gazprom-dochterbedrijf Wingas is uit de vereniging gezet.

Reden voor het besluit is de Russische invasie van Oekraïne, die in de nacht van woensdag op donderdag begon.

De branchevereniging schrijft in een verklaring dat "hun deelname in de huidige situatie niet verenigbaar is met de belangen van de Vereniging Energie-Nederland". Kort gezegd betekent dit dat Energie-Nederland niet langer de belangen behartigt van de twee Russische gasbedrijven.

Gazprom is het staatsgasbedrijf van Rusland en levert zo'n 40 procent van het Europese gas. Die afhankelijkheid van het Russische gas werd al langer als problematisch gezien en wordt door de oorlog in Oekraïne alleen maar meer meer bekritiseerd. Eerder op vrijdag lieten enkele Nederlandse waterschappen weten op zoek te zijn naar alternatieven voor Russisch gas.