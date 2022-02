Werkgevers moeten sneller overgaan tot vaste contracten en hogere lonen om de personeelstekorten in verschillende sectoren op te lossen, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in gesprek met NU.nl. "Dat geeft uiteindelijk de meeste zekerheid, zodat werknemers blijven en niet uitstromen."

De vakbond maakt zich verder hard voor de aanpak van flexwerk, zoals schijnconstructies, nuluren- en oproepcontracten. Ook moet de inzet van meer arbeidsmigranten zoveel mogelijk worden beperkt. "Dat is pas een optie als er hier echt geen mensen meer te vinden zijn. Er zijn hier genoeg mensen die ook graag willen werken of meer zouden willen werken."

Bovendien moeten arbeidsmigranten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun Nederlandse collega's, stelt Elzinga. "Dat is nu niet het geval, aangezien deze werknemers via allerlei uitzendconstructies aan het werk worden gezet in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de vleesindustrie. In deze sectoren zijn we de afgelopen jaren een lagelonenland geworden", aldus Elzinga.

De FNV strijdt al jaren tegen flex, maar het aantal flexkrachten is tijdens de coronacrisis toegenomen tot 2,6 miljoen. Het probleem is toch alleen maar groter geworden?

"Dat is een zorgelijke situatie. Werkgevers concurreren puur op loonkosten, waardoor flexkrachten in grote onzekerheid verkeren. We zijn jarenlang een roepende in de woestijn geweest, maar ik zie inmiddels een omslag. Ook werkgevers realiseren zich dat we niet op deze voet verder kunnen. We hebben samen een aantal concrete plannen neergelegd bij het kabinet om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit."

Veel bedrijven geven aan dat ze niet in staat zijn om alle werknemers een vast contract te geven en een hoger loon te bieden.

"Dat beeld klopt niet, het overgrote deel van de bedrijven heeft goed gedraaid tijdens de coronacrisis. Supermarkten, pakketbezorgers en maaltijdbezorgers hebben forse winsten geboekt, maar daar zien de werknemers niks van terug. Datzelfde geldt voor de metaalsector waar werkgevers aan de cao-tafel een loonbod hebben neergelegd van 1,4 procent, terwijl de inflatie inmiddels is opgelopen tot 6,4 procent. En dat terwijl er een enorm tekort aan vakmensen is in die sector. Bied daarom mensen in opleiding een vaste baan aan met een goed salaris."

De leegloop in de zorg en het onderwijs is anders al jaren aan de gang, terwijl de lonen zijn verhoogd en een vast contract eerder regel is dan uitzondering.

"De lonen in deze sectoren blijven al jaren achter en er is nog steeds een flink tekort aan personeel. Maar werknemers gaan weg en keren terug als zelfstandige, omdat ze bijvoorbeeld te weinig zeggenschap hebben over werktijden. Tijdens de coronacrisis waren de medewerkers in de zorg bijna elk weekend aan het werk. Zorg daarom voor betere afspraken over werktijden en verlof in de cao."

Het aantal arbeidsmigranten is de afgelopen jaren toegenomen in bepaalde sectoren. Wilt u de inzet van Oost-Europese werknemers terugdringen?

"De inzet van Oost-Europese arbeidsmigranten is de makkelijke weg. We zien dat werkgevers zelfs mensen van buiten de Europese Unie halen, puur om op de loonkosten te besparen. Alsof er in de EU niet genoeg mensen te vinden zouden zijn. Net als flex is de inzet van arbeidsmigranten een verdienmodel voor werkgevers geworden en daar moeten we zo snel mogelijk vanaf."