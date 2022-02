De autobranche heeft over heel vorig jaar 10,4 procent meer omzet geboekt dan in 2020, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door chiptekorten en leveringsproblemen zijn er het afgelopen jaar minder nieuwe auto's verkocht, maar vooral de onderhoudsbranche deed het goed volgens het CBS.

De omzetgroei is te merken bij de handel in motoren en zware bedrijfsauto's, maar ook bij onderhoudsbedrijven ging de omzet in 2021 zo'n 11 procent hoger. Dat wil niet zeggen dat er vorig jaar plots zoveel meer auto's moesten hersteld worden dan het jaar ervoor. Marjolijn Jaarsma, econoom bij het CBS, gaat ervan uit dat die verhoging vooral met hogere prijzen te maken heeft.

Daarnaast is er de markt van tweedehandsauto's en de import. De omzet ging in die laatste sector met 2,5 procent het minst fors omhoog van de hele autobranche, maar hij steeg wel.

Voor het komende jaar zien auto-ondernemers het niet heel rooskleurig in. Zo'n 30 procent geeft aan dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar last hebben van materiaal- en chiptekorten, en verwacht dat de problemen nog even zullen aanhouden.

Daarnaast stond er in de autosector ook een recordaantal van 6,7 miljoen vacatures uit. Dat is het grootste aantal sinds het begin van de metingen in 1997, wat wijst op een nooit gezien personeelstekort.