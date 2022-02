Transport for London (TfL), het openbaarvervoersbedrijf van de Britse hoofdstad Londen, kan weer enkele maanden vooruit door een akkoord met de Britse regering. TfL zat al tijden in geldnood, doordat het aantal reizigers vanwege de coronapandemie sterk was teruggelopen.

De Britse regering maakt zo'n 200 miljoen pond (bijna 239 miljoen euro) over naar het transportbedrijf, waarmee de welbekende Londense 'Tube' kan blijven rijden. Tijdens de pandemie heeft Londen inmiddels zo'n 5 miljard pond aan overheidssteun in het bedrijf gepompt.

Met het pakket kan het openbaarvervoerbedrijf de lampen weer zo'n vier maanden aanhouden. Als het aantal passagiers in juni nog steeds veel kleiner is dan gebruikelijk, zal de Britse regering opnieuw bijspringen.

Als tegenprestatie moet TfL eind maart duidelijk maken hoe het bedrijf volgend jaar 400 miljoen pond aan extra inkomsten kan genereren of kan besparen met bezuinigingen.

De Londense burgemeester Sadiq Khan laat weten opgelucht te zijn, maar is ook kritisch op de regering. "De regering kiest opnieuw voor kortetermijnfinanciering, waarmee TfL slechts een paar maanden vooruit kan. Ik dring er dan ook op aan dat de regering de komende maanden weer met ons om de tafel gaat zitten, om zo tot een eerlijke, langetermijndeal te komen", aldus Khan.