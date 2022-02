Ruim de helft van de 21 waterschappen in Nederland koopt gas in bij het Russische staatsbedrijf Gazprom. Ze zijn nu druk op zoek naar alternatieven voor die gaslevering. Diverse gemeentes die ook een contract met Gazprom hebben, zeggen tegen NU.nl dat ze de komende tijd wel gas blijven afnemen van het bedrijf.

De waterschappen voorzien voor een groot deel in hun eigen energiebehoefte, maar hebben ook gas van externe partijen nodig. Een aantal heeft een contract gesloten met Gazprom, omdat dat bedrijf veruit de goedkoopste aanbieder was.

Inkopers van de waterschappen onderzoeken nu hoeveel procent van het benodigde gas afkomstig is van Gazprom. "De situatie in Oekraïne is voldoende reden om de contracten te heroverwegen", zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

Volgens de koepelorganisatie is het een probleem dat sommige andere energieleveranciers ook gas van Gazprom betrekken. "We willen onder meer van het ministerie weten wat daarin het beleid is, want het heeft geen zin om van leverancier te veranderen als dat uiteindelijk hetzelfde Russische staatsgas oplevert", aldus de woordvoerder.

Ook diverse grote gemeentes, waaronder Apeldoorn, Utrecht en Nijmegen, hebben in de laatste jaren gascontracten met het Russische bedrijf gesloten. Zij zeggen voorlopig de contracten niet op te zeggen en af te wachten wat de landelijke politiek hierover beslist.

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht laten weten dat het stadsbestuur de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet volgt. "Als de landelijke overheid met sancties komt, gaan we het contract opnieuw bekijken."

Geen regels om bedrijven uit te sluiten

Bij de aanbesteding van het Utrechtse contract kwam Gazprom volgens de woordvoerder als beste aanbieder uit de bus. "Ook voldeden ze aan onze duurzaamheidseisen. En Europese regels staan ons niet toe een Nederlands bedrijf voorrang te verlenen ten opzichte van andere Europese bedrijven. Daardoor hadden we geen andere keuze dan voor Gazprom te kiezen."

Ook de gemeente Nijmegen wijst erop dat er geen regels zijn waarmee bedrijven kunnen worden uitgesloten. "En zolang die regels er niet zijn, zien we geen grondslag om het contract met Gazprom niet na te komen of open te breken", aldus een woordvoerder. "Als er bepalingen van de Nederlandse overheid komen, zullen we die opvolgen."

Op dit moment is er niet de vrees dat het Russische bedrijf de kraan dichtdraait. Zo koopt de gemeente Den Haag gas in voor het verwarmen van onder meer zwembaden en sporthallen. "En we verwachten geen problemen met de levering van gas door Gazprom."