De NS heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, meldt de spoorvervoerder vrijdag bij de publicatie van zijn jaarcijfers. Als gevolg van de coronamaatregelen werden er opnieuw flink minder passagiers vervoerd, waardoor het bedrijf een verlies van 49 miljoen euro leed. Dat verlies is inclusief de 940 miljoen euro aan steun die de NS vanuit Den Haag kreeg.

Het aantal reizigers was vorig jaar 48 procent kleiner dan voor de pandemie. Hierdoor vielen de Nederlandse reizigersopbrengsten 1,1 miljard euro lager uit dan voor corona, vergelijkbaar met die van 2020. De kleinere passagiersaantallen werden ook op de stations gevoeld: de winkels daar verkochten minder.

Dat het verlies beperkt bleef, is te danken aan de overheid. Vanuit Den Haag werd zo'n 940 miljoen euro aan steun overgemaakt. Deze steun bestond uit loonsteun (NOW) en een beschikbaarheidsvergoeding, zodat de NS volgens een volledige dienstregeling kon rijden. Onder de steep leed het bedrijf hierdoor een klein verlies van 49 miljoen euro.

De spoorvervoerder verwacht dat de reizigersaantallen nog enkele jaren relatief klein zullen blijven. Daarom besloot het bedrijf eerder al over te gaan op een bezuinigingsronde van in totaal 1,4 miljard euro tot 2025. Verder verwacht de NS ook dit jaar geld vanuit Den Haag nodig te hebben.

De spoorvervoerder is wel positief over de lange termijn. De NS verwacht uiteindelijk een flinke groei van het aantal treinreizigers vanwege het duurzame aspect van treinreizen en de groei van het aantal woningen in Nederland. "Er moeten in ons land één miljoen woningen bij. Dat kan alleen gepaard gaan met een infrastructuur voor duurzame mobiliteit", zegt NS-topvrouw Marjan Rintel.