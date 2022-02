Het staalverwerkingsbedrijf Harsco Metals is vrijdag grotendeels vrijgesproken voor het veroorzaken van zogenoemde grafietregens op het terrein van Tata Steel. De rechter acht slechts één incident uit 2019 bewezen. Hierdoor krijgt het bedrijf alleen een voorwaardelijke boete van 5.000 euro met een proeftijd van een jaar.

Harsco verwerkt op het terrein van Tata Steel slak, een restproduct van de staalproducent. Bij het verwerken zijn explosies ontstaan, waardoor stofwolken in de lucht kwamen. Volgens het OM heeft het bedrijf in 2018, 2019 en 2020 overtredingen begaan door deze explosies niet te voorkomen. Ook is een incident met een steekvlam niet gemeld.

De officier van justitie eiste eerder deze maand dan ook een boete van 135.000 euro, waarvan 35.000 euro voorwaardelijk. Maar de rechter gaat hier niet in mee en acht meerdere incidenten als niet bewezen. Zo is op een in de rechtbank getoond filmpje van een vermeende explosie wel "stoom te zien", maar is volgens de rechter onduidelijk dat het gaat om een stofemissie.

Ook is de rechtbank het eens met een eerdere uitspraak van de Raad van State, die in een soortgelijke zaak al oordeelde dat er geen dwangsom kon worden opgelegd aan het bedrijf omdat de vergunningsvoorschriften niet overtreden zouden zijn.

Stofwolken leiden tot zorgen bij omwonenden

Omwonenden maakten zich zorgen over de stofwolken en onderzoek van het RIVM toonde aan dat die zorgen terecht waren. Het bleek namelijk dat er lood, mangaan en vanadium in de stofwolken zat. Vooral jonge kinderen moeten niet aan die stoffen blootgesteld worden.

Bovendien werden omwonenden geconfronteerd met stofoverlast, geuroverlast en geluidsoverlast. In mei 2020 is een grote hal in gebruik genomen waarin de verwerking plaatsvindt, om zo overlast te voorkomen.

Ook strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel

Los van deze zaak heeft het OM een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals ingesteld. Het instituut wil kijken of de bedrijven vervolgd kunnen worden voor het in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater brengen van stoffen die de volksgezondheid kunnen schaden.

Later dit jaar moet Tata Steel zich ook nog eens verantwoorden voor zogeheten 'zwarte sneeuw'. Daar was vorig jaar veel over te doen. Het bedrijf had een berg kolen niet goed afgedekt, waardoor kolengruis door de harde wind in de omgeving terechtkwam.