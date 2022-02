Ondanks de coronapandemie en de opkomst van online vakanties boeken, is het aantal reisbureaus in Nederland groter dan vijf jaar geleden, blijkt vrijdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Begin 2017 waren er 5.564 fysieke plekken waar je vakanties kon boeken, begin dit jaar stond de teller op 5.839.

De stijging is opvallend, omdat de reissector zwaar is geraakt door de reisrestricties die wereldwijd zijn ingevoerd vanwege de pandemie. Ook is het online boeken van vakanties zeer populair onder reizigers. Desondanks bleef het aantal bureaus op peil.

In 2020, het eerste coronajaar, was er nog wel een kleine teruggang: van 5.995 bureaus aan het begin van het jaar naar 5.839 aan het einde. Maar in het afgelopen jaar bleef dat aantal dus precies even groot. Wel ging reisbemiddelaar D-reizen kopje onder, maar veel vestigingen hebben onder een nieuwe eigenaar de deuren weer geopend.

Noord-Holland is de provincie met de meeste fysieke reisbureaus: 1.472. Ook in verhouding tot het aantal inwoners is die provincie nummer één, met 51 bureaus per 100.000 inwoners. De nummers twee en drie zijn Zuid-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 1.224 en 785 vestigingen.