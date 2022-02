Sberbank, de grootste bank van Rusland, en twee andere grote banken uit het land bagatelliseren de impact van de nieuwe sancties tegen de Russische financiële sector. Ze hebben laten weten normaal te blijven opereren.

De Amerikaanse overheid heeft donderdag gezegd dat banken uit de VS bepaalde relaties met onder meer Sberbank binnen dertig dagen moeten verbreken. Daarnaast heeft het VK besloten bezittingen van grote Russische banken te bevriezen. En inmiddels zijn de EU-leiders het eens geworden over een nieuw pakket sancties tegen Rusland, waarmee ook de financiële sector van het land wordt geraakt.

Sberbank zegt de implicaties van de maatregelen nog te bestuderen. Maar er zijn volgens de bank in ieder geval geen beperkingen voor het opnemen of storten van Russische roebels en andere valuta's.

Gazprombank heeft een soortgelijke verklaring uitgegeven, waarin staat dat het bedrijf particuliere en zakelijke klanten zoals gebruikelijk bedient. De bank voegde daaraan toe dat de Amerikaanse stap om het concern verder te beperken op de Amerikaanse kapitaalmarkt "niet belemmerend" is en geen invloed heeft op de gang van zaken bij het bedrijf.

Verder heeft Alfa-Bank gezegd geen nieuwe euro-obligaties meer te mogen uitgeven of aandelen in de markt te mogen zetten. Maar die beperkingen zouden volgens de bank ook weinig effect hebben, omdat het bedrijf niet beursgenoteerd is. De Russische centrale bank heeft op zijn beurt laten weten alle benodigde steun te bieden aan door sancties getroffen banken.