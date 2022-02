Een groep rijke landen, verenigd in de G7, heeft strenge economische en financiële sancties aangekondigd tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne. Dat meldt de organisatie donderdag. "We zijn het eens over een vernietigend sanctiepakket om Rusland te straffen voor de invasie in Oekraïne", zo schrijft de Amerikaanse president Joe Biden op Twitter.

In de G7 zitten zeven van de rijkste landen ter wereld, onder meer de VS, Japan en Duitsland.

De organisatie veroordeelt de invasie en zegt dat de Russische president Vladimir Poetin oorlog terug naar het Europese continent heeft gebracht. "Hij heeft zichzelf aan de verkeerde kant van de geschiedenis geplaatst", zeggen de landen in een gezamenlijk statement. Ze roepen de Russische leider daarom op te stoppen met bloedvergieten.

Tot het zover is, stelt de G7 sancties in tegen het land. Om wat voor sancties het gaat, is niet bekendgemaakt. Maar drie van de zeven leden - Italië, Frankrijk en Duitsland - zitten ook in de Europese Unie en die heeft eerder op donderdag al zware maatregelen aangekondigd.

Daarbij wordt Russische banken en bedrijven de toegang tot de Europese economie ontzegd, waardoor ze niet of nauwelijks nog handel kunnen drijven met EU-landen en ook niet bij tegoeden kunnen die ze in Europa hebben gestald.

Rusland is een belangrijke exporteur van energie. West-Europa en ook Nederland gebruiken vooral veel Russisch aardgas. De G7 zegt dat het alles zal doen om eventuele problemen met de energievoorziening op te lossen. Ook zijn de landen bereid om te helpen bij het opvangen van Oekraïense vluchtelingen.

In de G7 zitten naast eerdergenoemde landen ook Canada en het Verenigd Koninkrijk.