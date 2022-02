Nederlandse bedrijven die actief zijn in Oekraïne zien de situatie daar met lede ogen aan. De oorlog met Rusland maakt het voor het personeel momenteel onmogelijk om te werken en de bedrijven proberen hun medewerkers op allerlei manieren over de Poolse grens te krijgen.

Frank van Gool van uitzendbureau OTTO Workforce, dat drieduizend Oekraïners tewerkstelt in Oekraïne en Polen en zes kantoren heeft in Oekraïne, volgt de onrusten in het Oost-Europese land al twee weken op de voet. "In het begin merkte ik dat iedereen daar onze zorgen overdreven vond, want zij hadden helemaal geen schrik voor een inval", vertelt Van Gool tegen NU.nl. "Maar deze ochtend was iedereen heel verrast en ook erg emotioneel."

Gelukkig zijn alle werknemers en uitzendkrachten van het bedrijf op dit moment veilig en gezond, maar volgens Van Gool zijn ze wel ongerust. "Wij betalen ons personeel normaal gezien om de twee weken, maar hebben gisteren het eerste deel en vandaag al meteen het tweede deel overgeschreven", zegt Van Gool. "Die betaling van vandaag is er helaas nog niet doorgekomen, dus dat is even afwachten."

Vervoer van Oekraïne naar Polen

De meeste personeelsleden van Van Gool vragen of ze naar Polen gebracht kunnen worden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "We brengen ze eerst met een bus naar de Poolse grens, waarna ze zelf de grens oversteken, en daar staat opnieuw vervoer klaar om hen naar hun locatie te brengen", aldus Van Gool.

"In Polen staat er een bed voor ze klaar. Ze rechtstreeks over de grens brengen is niet te doen door de gigantische wachtrijen." Op dit moment maken er een paar tientallen mensen gebruik van de net opgestarte dienst.

De bedrijven waar OTTO mee samenwerkt zorgen onder andere voor psychische ondersteuning van de werknemers en op enkele plekken is tijdelijk het werk neergelegd om over de situatie te kunnen praten.

'Niemand was vanochtend op de Zoom-vergadering'

Ook het Amsterdamse bedrijf Vive, dat een app voor vermogensbeheer ontwikkelt, heeft vijf teamleden in Oekraïne, van wie twee in Charkov aan de Russische grens. "In normale tijden doen we elke ochtend een vergadering met de Oekraïners via Zoom, maar vanochtend was daar niemand aanwezig", zegt CTO (Chief Technology Officer) Rogier Roukens. "Iedereen was al op de vlucht."

Na enkele pogingen kon Roukens zijn team toch bereiken via chatprogramma's als Telegram en Slack. "Het Oekraïense bedrijf waar we mee samenwerken om ze tewerk te stellen, heeft in buurlanden als Polen en Moldavië appartementen en kantoren voor ze geregeld, waar ze naartoe kunnen. Dus daar is iedereen nu naar onderweg." Roukens' taak bestaat er donderdag uit om iedereen in contact te brengen met de juiste personen.

Op de bedrijfsvoering zal dit volgens Roukens weinig impact hebben omdat de Oekraïners niet betrokken waren bij de dagelijkse bezigheden. "Maar dat doet er nu ook niet toe, het belangrijkste is dat ze veilig zijn."

'Situatie is uiterst zorgwekkend'

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en mkb Nederland bestempelen de oorlog in Oekraïne als "uiterst zorgwekkend". Ze roepen alle bedrijven in de regio op om hun werknemers in veiligheid te brengen en vrezen voor nog meer druk op de energieprijzen en de internationale handel door de oorlog.

Ze raden Nederlandse bedrijven aan zich te houden aan de sancties die de Europese Unie donderdag of vrijdag zal aankondigen. "Uiteraard zitten bedrijven nooit te wachten op sancties, maar nu de situatie zo is verslechterd, is het voor bedrijven best om zich er wel aan te houden", zeggen de organisaties. Ze waarschuwen bedrijven er rekening mee te houden dat Rusland kan komen met tegenacties die de handel zullen bemoeilijken.