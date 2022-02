Oliemaatschappijen verhogen hun adviesprijzen voor benzine vrijdag met gemiddeld zo'n 2 cent per liter. Het is deze eeuw maar één keer eerder gebeurd dat de grote tankstationketens van de ene op de andere zo'n grote prijsverhoging invoerden, meldt Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumer Dats.

Oorzaak is de Russische invasie in Oekraïne van donderdag. Rusland is een belangrijke olieproducent.

De prijzen van olie op de wereldmarkt liepen als gevolg van de Russische acties donderdag fors op. De prijs van een vat Noordzee-olie klom ten opzichte van woensdagavond met zo'n 6 procent naar ruim 104 dollar (93,40 euro). Amerikaanse WTI-olie werd eveneens fors duurder, zo'n 4 tot 5 procent.

Oliemaatschappijen reageren hierop door vrijdag hun pompprijzen flink te verhogen. Daardoor komt de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine vrijdag uit op ongeveer 2,22 cent per liter. Ook de prijzen van diesel en lpg gaan flink de hoogte in. Een verhoging van 2 cent binnen een dag is deze eeuw alleen gebeurd toen orkaan Katrina in 2005 zorgde dat veel olieplatformen in de Golf van Mexico stil kwamen te liggen.

De brandstofprijzen breken de laatste maanden regelmatig records. Daar komt vrijdag een nieuw record bij. Het is dan voor het eerst ooit dat de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine boven de 2,20 euro ligt.

Van Selms sluit allerminst uit dat de prijzen de komende dagen verder stijgen naar pakweg 2,25 euro per liter. Een prijsverhoging van tientallen centen per liter verwacht hij niet, omdat de voorbije weken de spanningen tussen Rusland en Oekraïne al opliepen en daardoor de afgelopen tijd al in de olieprijzen zijn verwerkt.