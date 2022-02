Luchtvaartmaatschappij KLM laat haar werknemers tijdelijk niet meer overnachten in Rusland, laat een woordvoerder donderdag weten aan NU.nl. De reden daarvoor is de onzekere situatie rond het land, maar meer details wil het bedrijf niet geven. De maatschappij heeft een vlucht geschrapt die donderdagavond richting Moskou zou gaan.

KLM neemt de maatregel nadat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne is binnengevallen. Sinds donderdagochtend zijn er in verschillende steden in het Oost-Europese land explosies te horen en het dodental blijft oplopen.

De vliegmaatschappij vertrouwt de situatie niet en wil voorlopig niet dat het personeel in Rusland slaapt. Daarom is een vlucht die donderdagavond naar Moskou zou vliegen en vrijdagochtend terug zou komen geschrapt. Voorlopig zijn er geen plannen om helemaal niet meer naar of over Rusland te vliegen, maar het bedrijf volgt de situatie op de voet.

Twee weken geleden kondigde KLM al aan dat het stopte met naar Oekraïne vliegen uit angst voor een nieuw MH17-scenario. Dat vliegtuig werd in 2014 tijdens een toename van geweld tussen pro-Russische rebellen en Oekraïners boven Oekraïne uit de lucht geschoten. De 298 passagiers, van wie de meeste Nederlands waren, overleefden het niet.

Sinds donderdag is het Oekraïense luchtruim gesloten, dus moesten ook andere luchtvaartmaatschappijen vluchten naar het land schrappen.