Jumbo gaat als eerste supermarktketen zijn klanten geen extra geld meer vragen voor de bezorging van online boodschappen, bevestigt het bedrijf donderdag na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Om toch geen verlies te draaien, kijkt de keten naar abonnementen of de verkoop van advertentieruimte in de eigen app.

Dat er geen kosten meer voor de bezorging van boodschappen in rekening worden gebracht, betekent niet dat Jumbo er zelf geen geld aan verliest. "Online kost ons nog steeds veel geld, het kantelpunt is nog niet bereikt", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Maar we merken dat extra betalen voor veel klanten een drempel is om boodschappen te laten bezorgen."

Daarom kijkt de Veghelse supermarktketen naar andere manieren om er toch een winstgevende operatie van te maken. "Daarbij denken we aan abonnementsvormen of het gratis bezorgen van boodschappen op specifieke momenten. Maar ook advertentieruimte verkopen aan bedrijven via onze eigen kanalen is een optie", zegt de woordvoerder.

Onlangs is de supermarkt een samenwerking aangegaan met flitsbezorger Gorillas. In veel steden worden de zogenoemde darkstores (magazijnen waar flitsbezorgers hun producten opslaan) geweerd, maar Jumbo overweegt een aantal winkelmagazijnen open te stellen voor de flitsbezorger.

"Online klanten in grote steden hebben een zekere behoefte aan het razendsnel bezorgen van boodschappen en om in die behoefte te voorzien, zijn wij een partnerschap aangegaan met Gorillas", vertelt de woordvoerder. Of die samenwerking in de toekomst wordt uitgebreid en of er plannen zijn om met meer flitsbezorgers samen te werken, wil het bedrijf niet zeggen.