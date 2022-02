Horeca, nachtclubs en festivals kunnen vanaf vrijdag weer grotendeels open, maar het tekort aan beveiligers zorgt voor problemen. "Dat betekent dat sommige evenementen dit weekend niet doorgaan", zegt Taco Van Luyten, voorzitter sectie evenementen- en horecabeveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche, in gesprek met NU.nl.

Het zijn drukke tijden voor de horeca en evenementenbranche, maar de inzet van genoeg beveiligers blijft een groot probleem. "Veel beveiligers zijn de afgelopen twee jaar gaan werken in andere sectoren", aldus Van Luyten. "Tussen de 80 en 85 procent van de flexibele krachten zijn uitgestroomd en dan zitten we pas aan het begin van het festivalseizoen. Nu duidelijk is dat evenementen en nachthoreca weer mogen, kunnen we mensen werven."

Van Luyten benadrukt blij te zijn met de versoepelingen, maar geeft aan dat er grote zorgen zijn richting de komende maanden. "Wij roepen gemeenten, politie en organisatoren dan ook op om de handen ineen te slaan en beveiliging niet als sluitstuk te beoordelen. Dat is nodig, omdat het nog maar de vraag is of de uitgestroomde beveiligers terugkeren. Bovendien moeten nieuwe mensen eerst worden opgeleid. Daar gaat een periode van minimaal zes maanden over heen."

Dat neemt niet weg dat de voorbereidingen ondanks het tekort aan beveiligers in volle gang zijn. Voor de bierbrouwers is het alle hens aan dek nu de horeca volledig open mag.

Heineken laat weten dat er momenteel vanuit hele land volop wordt besteld en geleverd. "Twee weken geleden zagen we een extra piek vanuit de nachthoreca en de grote steden. Daarnaast zien we vanuit de carnavalsprovincies Limburg en Noord-Brabant ook veel bestellingen", zegt een woordvoerder.

'Mensen willen weer samenkomen'

AB InBev, bekend van merken zoals Jupiler, Hertog Jan, Hoegaarden en Corona, geeft aan dat er vooral veel vraag is naar fustbier, mede vanwege het carnaval. "De vraag naar fusten bier van Hertog Jan, Bud en Jupiler ligt veel hoger dan normaal", zegt horecadirecteur Michèle Van Spilbeeck. "We hebben hier enorm naar uitgekeken en merken dat mensen weer behoefte hebben om samen te komen."

De bierbrouwer kan inmiddels snel schakelen vanwege de eerdere heropeningen van de horeca tijdens de coronacrisis. "Het is hard werken, maar we weten wat een strakke planning inhoudt. We proberen horecaondernemers zo veel mogelijk te ondersteunen, zoals we de afgelopen twee jaar hebben gedaan", aldus Van Spilbeeck.

Veel vraag naar horecapersoneel

Ook de vraag naar horecapersoneel is enorm, blijkt uit cijfers van Temper, een bedrijf dat zzp'ers aan werk helpt. "Sinds vorige week zien we een explosieve stijging als het gaat om het aantal klussen in de horeca. Ondernemers zoeken naar koks en mensen voor in de bediening en catering", zegt medeoprichter Niels Arntz.

Bij groothandel Sligro zijn de voorbereidingen enkele weken geleden begonnen. "De inkoop van lang houdbare producten begint in januari al, zodat onze klanten niet in de problemen komen. En nu zien we ook dat er meer vraag is naar verse producten. Dat heeft te maken met de langere openingstijden in de horeca en carnaval."