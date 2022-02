Het Oekraïense luchtruim is sinds de nacht van woensdag op donderdag gesloten als gevolg van de Russische inval in het land en dit betekent dat vliegtuigmaatschappijen al hun vluchten naar het land moeten annuleren. KLM besloot al eerder tijdelijk niet naar Oekraïne te vliegen en nu volgen Lufthansa, Ryanair en Wizz Air dat voorbeeld.

Lufthansa had eerder al vluchten van en naar Kiev en Odessa geschrapt. Ook vluchten naar Lviv worden nu "om veiligheidsredenen" niet meer uitgevoerd.

Wizz Air laat donderdag weten alle vluchten van en naar Oekraïne te staken. Wizz Air vliegt doorgaans vanaf Eindhoven naar de Oekraïense hoofdstad Kiev en naar Lviv in het westen. Ryanair meldt in een verklaring voorlopig ook niet meer op Oekraïne te zullen vliegen.

Air France stopte eerder deze week al met vluchten tussen Parijs en Kiev. KLM, de zustermaatschappij van Air France, koos er vorige week al voor niet meer naar het Oost-Europese land te vliegen.

In de nacht van woensdag op donderdag viel Rusland Oekraïne binnen met legertanks. De Russische president Vladimir Poetin noemt het een "speciale militaire operatie" met het doel Oekraïne te "demilitariseren en denazificeren", maar in werkelijkheid is het een onderwerping van Oekraïne door Moskou. In verschillende Oekraïense steden werden al explosies gehoord en dodelijke slachtoffers gemeld.