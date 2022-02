De containeroverslag in de Rotterdamse haven heeft vorig jaar met 15,3 miljoen stuks een record bereikt. De totale goederenoverslag lag weer op het niveau van voor de coronacrisis, zo maakt Havenbedrijf Rotterdam donderdag bekend.

Volgens het Havenbedrijf is er sprake van een record, omdat er tijdens de pandemie minder aan diensten als de horeca kon worden uitgegeven en er daardoor meer vraag naar goederen was.

De toegenomen aanvoer van containers staat in schril contrast met verstoringen in de containerlogistiek. Containers stonden bijvoorbeeld langer in havens voor ze doorgevoerd konden worden en dat leidde tot een aanpassing van de werkwijze van rederijen. Zo deden die minder havens aan.

Rotterdam verwelkomde een tiende minder grote containerschepen. Maar deze schepen brachten per keer wel gemiddeld 20 procent meer containers die hier gelost moesten worden. Dat zorgde voor extra druk op de containerterminals.

Niet alleen kwamen er meer containers aan in Rotterdam, ook vrijwel alle andere soorten goederen werden meer overgeslagen dan in 2020. Zo was er in de industrie meer behoefte aan staal, wat in de Rotterdamse haven leidde tot meer overslag van ijzererts, schroot en kolen voor de productie van staal in Duitsland. Ook de hoge gasprijs zorgde voor meer kolenoverslag, omdat er meer van die brandstof verstookt werd om energie op te wekken.