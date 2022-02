De Amsterdamse beurs staat donderdag flink in het rood. De AEX-index noteert 3,5 procent lager vanwege zorgen over de Russische invasie in Oekraïne. Beleggers vrezen dat Rusland nu met harde sancties te maken krijgt.

Op dit moment hebben de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een aantal Russische banken en prominenten al de toegang tot die landen en geldstromen ontzegd. De drie blokken kondigden woensdagochtend echter aan met nog zwaardere sancties te komen.

Op de andere Europese beurzen was de stemming met verliezen tot 5,4 procent ook somber. Op Wall Street zijn de zorgen ook groot: de Amerikaanse aandelenbeurzen eindigden woensdag al 1,4 tot 2,6 procent lager en donderdag openen ze nog meer in het rood.

De Dow Jones noteerde kort na opening 2,3 procent in het rood. De brede S&P 500 zakte 2,2 procent en technologiegraadmeter Nasdaq raakte 2,6 procent kwijt.