De olie- en gasprijzen zijn donderdag gestegen na de Russische invasie in Oekraïne, vanwege de vrees dat de oorlog gevolgen heeft voor de leveringen.

De prijs voor Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, steeg met dik 5 procent naar 102 dollar per vat. Het is de eerste keer sinds 2004 dat voor Brentolie meer dan 100 dollar per vat moet worden betaald. Een vat Amerikaanse olie werd ook 5 procent duurder: 96,86 dollar.

De prijs van gas is donderdag met meer dan 30 procent omhoog geschoten op de toonaangevende Amsterdamse beurs.

Rusland behoort tot de grootste olie- en gasleveranciers ter wereld. Als het Westen harde sancties oplegt aan Moskou, zouden de olie- en gasleveringen verstoord kunnen raken.

De Amerikaanse president Joe Biden liet al weten dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten met Rusland zullen afrekenen vanwege de "nodeloze agressie" tegen Oekraïne en "verdere consequenties" bekend zullen maken.