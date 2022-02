De Oekraïense munt grivna is sinds het begin van dit jaar al 8 procent gezakt als gevolg van de spanningen met Rusland. Momenteel is 1 Amerikaanse dollar 29,4 grivna waard, blijkt uit gegevens van dataverzamelingsbureau Refinitiv. Dat is het laagste punt sinds februari 2015.

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland lopen al enkele weken op en nu Rusland sinds woensdag legertanks naar het land heeft gestuurd, zijn alle ogen op Oekraïne gericht .

Ondertussen heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de noodtoestand uitgeroepen in het land en dat heeft ook impact op de grivna. Die verloor woensdag 1 procent tegenover de dollar en verloor sinds het begin van dit jaar al 8 procent van zijn waarde. De laatste keer dat de munt zo weinig waard was, in februari 2015, kwam dat door een gelijkaardige situatie waar Oekraïense troepen en Russische separatisten tegenover elkaar stonden in het oosten van het land.

Volgens de overheid en de centrale bank zal de noodtoestand geen invloed hebben op het bedrijfsleven en de banksector in Oekraïne. De centrale bank heeft volgens gouverneur Kyrylo Shevchenko geen plannen om beperkingen op te leggen op de valutamarkt.