De hypotheekrentes stijgen de laatste tijd flink. Zo kwam er bijvoorbeeld bijna 0,5 procentpunt bij als je je rente voor twintig jaar vast wil zetten. Huizenkopers kunnen daardoor minder hypotheek krijgen. Betekent dit ook het einde van de extreme prijsstijging van koopwoningen?

Hypotheekrentes zijn de afgelopen jaren ongekend hard gedaald. Zelfs toen veel huizenmarktkenners dachten dat de rentes niet verder omlaag konden, kwamen hypotheekverstrekkers toch met nóg lagere rentes.

Het zorgde ervoor dat huizenkopers aan meer geld konden komen om een hoog bod te doen en het wordt gezien als een van de redenen dat de prijzen van koopwoningen de laatste jaren zo ongekend hard zijn opgelopen. Maar sinds een paar maanden gaan de rentes juist wat omhoog. Vooral in de laatste twee weken lopen de rentes hard op.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen op de woningmarkt

"De maximale hypotheek die je kunt krijgen, daalt hierdoor", zegt Nic Vrieselaar, woningmarktspecialist bij Rabobank. "En veel starters lenen maximaal. Dus dat kan wel van invloed zijn op de huizenprijzen."

Hij rekent voor: "Stel je bent met z'n tweeën en hebt allebei een modaal inkomen, dan kun je met een hypotheekrente van 1,75 procent 388.000 euro hypotheek krijgen. Maar met een rente van 2,25 procent is je maximale hypotheek nog maar 379.000 euro. Dat scheelt 9.000 euro. Daardoor kun je dus een minder hoog bod doen."

Maximale hypotheek hangt ook af van inkomen

Wel wijst Vrieselaar erop dat het maximale hypotheekbedrag ook afhangt van je inkomen. "Als je allebei een loonsverhoging hebt gehad aan het begin van dit jaar, kun je misschien toch nog hetzelfde bedrag lenen of mogelijk zelfs iets meer."

Desalniettemin verwacht hij dat de huizenprijzen door de hoge hypotheekrentes weleens minder hard kunnen stijgen dan het afgelopen jaar, toen de prijzen met zo'n 6.000 euro per maand omhoogschoten.

Hogere rentes zorgen niet voor daling huizenprijzen

Tot een prijsdaling hoeft dit voorlopig niet te leiden, denkt Vrieselaar. "Daar is vaak een economische schok voor nodig. De afgelopen decennia zijn er maar twee keer echt flinke prijsdalingen geweest. Dat was in de jaren tachtig, na een oliecrisis en zeer hoge rentes, en tijdens de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden."

Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt, verwacht geen daling van de huizenprijzen. "Daarvoor moeten de hypotheekrentes nog veel verder omhoog, richting de 5 procent. Daar is nog lang geen sprake van."

Boelhouwer denkt eerder dat de huizenprijzen wel omhoog blijven gaan, maar dan minder hard dan in de afgelopen maanden. "Misschien dat we teruggaan naar stijgingen van rond de 8 tot 10 procent per jaar in plaats van 20 procent zoals de afgelopen maanden."

Prijsdaling niet altijd gunstig voor starters

Sowieso vraagt hij zich af of de stijging van de hypotheekrentes wel doorzet. Dit omdat hij ziet dat marktrentes, waarmee de hypotheekrente sterk samenhangt, momenteel alweer licht dalen.

Ook waarschuwt Boelhouwer dat een eventuele daling van de huizenprijzen niet per se gunstig hoeft te zijn voor starters. "Prijzen dalen doordat er weinig vraag is. Dit komt meestal doordat de hypotheekrente hoog is en de leennormen scherper zijn. Dus dan kun je als starter waarschijnlijk moeilijk aan een hypotheek komen."