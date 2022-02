Thomas Cook is sinds woensdag weer actief op de Nederlandse markt, maar dit keer zonder reisbureaus. De oudste reisorganisatie ter wereld gaat na het faillissement van drie jaar geleden alleen nog online verder na een succesvol experiment in het Verenigd Koninkrijk.

De merknaam mag dan wel in stand gebleven zijn, maar al het andere aan Thomas Cook is veranderd. "We hebben een volledig nieuw management, businessplan en concept", zegt Alessandro Dassi, vicepresident van Thomas Cook in Europa.

Het bedrijf richt zich nu puur op de online markt en laat klanten zelf hun reis samenstellen. Er wordt dus niet meer gewerkt met pakketten: alle reiselementen kunnen apart geselecteerd worden. En als je door Thomas Cook aangeboden zaken elders goedkoper tegenkomt, betaalt de reisorganisatie het verschil terug.

Toen Thomas Cook in 2019 ten onder ging aan een te hoge schuldenberg, kwam het bedrijf in handen van de Chinese investeringsmaatschappij Fosun. Die lapte de reisorganisatie weer op en begon twee jaar geleden met het aanbieden van online reizen in het Verenigd Koninkrijk.

Dat beviel goed, waardoor het bedrijf nu uitbreidt naar Nederland. Of er nog verdere uitbreidingsplannen zijn is niet bekend. Voor de Nederlandse markt heeft het reisbureau zich aangesloten bij reisorganisatie ANVR, Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds.