De gemiddelde inflatie in de Europese Unie was in januari 5,6 procent. In de landen waar met de euro betaald wordt, was dat 5,1 procent. De Nederlandse inflatie zit daar met 7,6 procent fors boven. De belangrijkste aanjager van de inflatie in januari waren de hoge energieprijzen.

Het Europese statistiekbureau Eurostat publiceerde woensdag een overzicht van de inflatie - de mate waarin het leven duurder wordt - in alle EU-landen. Eurostat hanteert echter een andere rekenmethode dan het Nederlandse statistiekbureau CBS, waardoor de inflatie volgens die berekening iets hoger uitkomt.

Volgens Eurostat bedroeg de inflatie in januari 7,6 procent in ons land, terwijl het CBS het eerder over 6,4 procent had. Volgens die Europese rekenmethode staat ons land op de negende plaats in de EU wat betreft inflatie. De hoogste inflatie werd gemeten in Litouwen, waar het leven vorige maand 12,3 procent duurder werd. In Frankrijk stegen de prijzen met 3,3 procent het minst sterk.

Buurland België kent met 8,5 procent een nog hogere inflatie dan Nederland en in Duitsland werd het leven 5,1 procent duurder.

Net als het CBS wijt Eurostat de hoge inflatie aan de hoge energieprijzen. 2,8 procentpunten van het gemiddelde inflatiecijfer in de EU zijn toe te schrijven aan de stijgende kosten voor gas en elektriciteit. Daarna komen diensten met 1 procentpunt, gevolgd door voeding, alcohol en sigaretten met 0,8 procentpunten.

In januari vorig jaar was de gemiddelde inflatie in de EU 1,2 procent, in december bedroeg ze 5,3 procent.