De gasvoorziening in Duitsland is niet in gevaar nu het land heeft besloten om de ingebruikname van de gaspijplijn Nord Stream 2 voorlopig niet goed te keuren, vertelde de Duitse minister Robert Habeck van Economische Zaken woensdag tegen radiozender Deutschlandfunk.

De industriële grootmacht van Europa is momenteel voor meer dan de helft van zijn gas afhankelijk van het Russische Gazprom. De vraag naar energie in Duitsland zal alleen maar toenemen doordat het land de eigen productie van kernenergie en kolengestookte elektriciteit geleidelijk aan het afbouwen is.

Daarnaast pompt Noorwegen - na Rusland de grootste energieleverancier van Duitsland - al op volle toeren en heeft Duitsland geen middelen om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te importeren.

Habeck verwacht dat de gasprijzen de komende dagen zullen stijgen vanwege de politieke onrust. De uitspraken van de minister volgen op het besluit van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz om de goedkeuring voor de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland en via de Oostzee naar Duitsland loopt, op te schorten vanwege de ontwikkelingen rond Oekraïne.

Habeck waarschuwde echter voor "te veel speculatie" over de energieleveringen in de toekomst en zei dat de samenwerking van Duitsland en Rusland op het gebied van energie ook "eerdere crises" heeft overleefd.