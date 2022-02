De Europese Commissie hoeft geen schadevergoeding aan de Amerikaanse pakketbezorger UPS te betalen voor het dwarsbomen van de overname van de Nederlandse concurrent TNT Express. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag beslist. UPS eiste 1,7 miljard euro voor onder meer gemiste inkomsten.

UPS had vijf jaar geleden een zaak aangespannen tegen de Europese Commissie nadat die had geoordeeld dat de overname van TNT niet kon doorgaan vanwege concurrentiezorgen. Het bedrijf wilde dat het besluit nietig werd verklaard, omdat de Commissie een procedurefout had gemaakt. De rechter ging daarin mee.

De Amerikaanse pakketvervoerder had echter voor het besluit van de Europese Commissie zijn bod op TNT al ingetrokken en had dus ook geen verdere plannen om het bedrijf nog over te nemen. TNT kwam even later in handen van concurrent FedEx.

Toch eiste UPS nog 1,7 miljard euro van de Europese Commissie om de zogenaamd geleden economische schade te vergoeden. Ook de Ierse luchtvaartmaatschappij ASL eiste een schadevergoeding, omdat die overeenkomsten had met TNT die na de overname uitgevoerd zouden worden.

Het Hof oordeelde woensdag dat niet kan worden aangenomen dat de overname zou zijn goedgekeurd als die procedurefouten niet waren gemaakt. De rechter voegde daaraan toe dat UPS geen schade kan hebben geleden door het besluit, omdat het bedrijf zich op voorhand al had teruggetrokken. ASL krijgt eveneens geen compensatie, omdat de maatschappij niet rechtstreeks betrokken was bij de overname.