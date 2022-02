Leonardo DiCaprio heeft een belang genomen in het Franse champagnemerk Telmont, maakt eigenaar Rémy Cointreau woensdag bekend. Hoe groot het belang is en hoeveel geld de Hollywood-acteur en klimaatactivist in het merk pompt, is niet bekend. De 47-jarige DiCaprio sloeg naar eigen zeggen aan op het duurzame karakter van de champagne.

"De betrokkenheid van Telmont gaat van bescherming van de biodiversiteit op zijn eigen land tot het gebruik van 100 procent hernieuwbare energie. Het maakt me trots om in zo'n merk te kunnen investeren", zegt de acteur uit onder meer The Great Gatsby en The Wolf of Wall Street.

Tegen 2025 wil Telmont alleen nog maar biologische stoffen gebruiken voor de druivenoogst en zal het ook zijn partners helpen om hetzelfde te bereiken tegen 2030. De flessen van het champagnemerk bestaan voor 85 procent uit ge­re­cy­cled glas.

"Ik ben ontzettend blij om Leonardo DiCaprio te verwelkomen in ons huis", zegt Rémy Cointreau-CEO Eric Vallat woensdag. "Zijn waarden zijn gelijk aan de onze en worden perfect weerspiegeld in onze ambities."

Telmont werd in 1912 opgericht in Frankrijk. In 2020 kocht het Franse drankmerk Rémy Cointreau, bekend van onder meer Cointreau en Piper-Heidsieck-champagne, het merk over.

Het is niet de eerste keer dat een luxemerk een samenwerking aangaat met een superster om een jonger publiek aan te spreken. LVMH kocht een jaar geleden nog de helft van het champagnemerk van JAY-Z. Diens vrouw Béyonce ging een aantal jaren geleden een samenwerking met het sportmerk Ivy Park aan.