Zelden zal een pijplijn zo omstreden zijn geweest als de Nord Stream 2. Dinsdag besloot de Duitse kanselier Olaf Scholz dat er voorlopig geen gas zal stromen in de verbinding tussen Duitsland en Rusland. Het is het zoveelste hoofdstuk in een soap waar geen eind aan lijkt te komen. Waarom zorgt de pijplijn voor zoveel gedoe? En heeft Europa dat gas niet gewoon hard nodig?

West-Europa en ook Nederland maken volop gebruik van Russisch aardgas. Dat gas komt via diverse verbindingen naar ons toe. Sommige daarvan lopen via Oekraïne, maar er loopt ook een pijplijn van Rusland naar Duitsland door de Oostzee: de Nord Stream 1. Deze wordt al volop gebruikt.

Om extra gas te kunnen leveren aan West-Europa is een tweede pijplijn aangelegd, de Nord Stream 2. De pijplijn is al klaar, maar er stroomt nog geen gas doorheen. De Duitse en Europese autoriteiten moeten nog goedkeuring geven.

Kritiek vanuit VS en Oekraïne

Het project krijgt echter veel kritiek. Zo vrezen onder meer de Verenigde Staten dat Rusland de pijplijn zal gebruiken om politieke invloed uit te oefenen in Europa. De Russische president Vladimir Poetin zou kunnen dreigen om de gaskraan dicht te draaien als in Europa een besluit wordt genomen dat hem niet zint.

Ook Oekraïne is niet gelukkig met de komst van de 1.225 kilometer lange pijplijn. Nu nog stroomt er veel gas door het land, richting West-Europa. Door de komst van de Nord Stream 2 wordt Oekraïne minder belangrijk voor de gastoevoer. En daar is het land niet blij mee, want het verdient goed aan de doorvoer. Ook wijst Oekraïne op de politieke macht die Rusland met de nieuwe pijplijn zou krijgen.

Poetin zegt de Nord Stream 2 niet te willen gebruiken om macht uit te oefenen in West-Europa en is bereid om zo snel mogelijk gas te leveren als daarom wordt gevraagd. Hij zou dan ook graag zien dat spoedig goedkeuring komt voor het gebruiken van de pijplijn.

Ingebruikname verder uit zicht

Dat zit er voorlopig niet in. Sterker nog, sinds dinsdag is de ingebruikname van de Nord Stream 2 nog verder uit zicht geraakt. Scholz heeft besloten om de komende tijd niet eens meer naar goedkeuring te kijken. Dit als vergelding voor het feit dat Russische troepen enkele regio's in het oosten van Oekraïne zijn binnengetrokken.

De onrust komt op een moment dat West-Europa - dus ook Duitsland en Nederland - worstelen met torenhoge gasprijzen. Toevoer van extra gas zou kunnen zorgen voor meer aanbod en daardoor zouden de prijzen kunnen dalen.

Door de Nord Stream 2 zou 55 miljard kubieke meter gas per jaar kunnen stromen, net zoveel als door de reeds in gebruik genomen zusterpijplijn. Het zou de toevoer vanuit Rusland met ruim 30 procent kunnen vergroten. Toch zit dat er voorlopig niet in, mede door het besluit van Duitsland. Overigens blijft via de andere pijplijnen wel gewoon gas naar West-Europa stromen.

Consument zit langer vast aan torenhoge gasprijs

Door de Nord Stream 2 voorlopig niet in gebruik te nemen, is de kans dat de gasprijzen binnenkort dalen nóg kleiner geworden. En vooral bij consumenten die de komende tijd een nieuw energiecontract moeten afsluiten, kan dat pijn doen. Die krijgen te maken met de huidige torenhoge tarieven.