Het Verenigd Koninkrijk heeft dinsdag een uitgebreide set sancties tegen vijf Russische banken en drie hooggeplaatsten aangekondigd. Zowel de banken als de personen kunnen niet meer bij het geld dat ze in het VK op de bank hebben staan en de hooggeplaatsten mogen het land tijdelijk niet binnen, liet de Britse premier Boris Johnson weten.

Het gaat om de banken Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank en Black Sea Bank. Onder de gesanctioneerde individuen bevindt zich Gennady Timchenko, een miljardair en vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.

Johnson neemt de maatregelen nadat Poetin afgelopen nacht onder het mom van een vredesmissie legertanks naar Oekraïne heeft gestuurd en daarmee het conflict tussen de twee landen op de spits drijft. "We moeten ons nu wapenen tegen de mogelijk volgende stappen van Poetins plan", aldus Johnson. "Hij is de basis aan het leggen voor een grootschalig offensief."

De Britse premier gaf dinsdag aan dat de sancties nog uitgebreid kunnen worden en dat bijvoorbeeld Russische bedrijven geen toegang meer kunnen krijgen tot Brits en Amerikaans geld. Gevolg daarvan is dat de bedrijven in die landen geen kapitaal meer kunnen ophalen en geen toegang meer hebben tot de beurzen van Londen of New York.

Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten kondigden al aan dat ze sancties gaan treffen, maar die zijn nog niet concreet. De EU maakt het sanctiepakket later op dinsdag bekend na een vergadering met alle buitenlandministers en ook de VS komt snel met een aankondiging.

Rusland was lang een economische grootmacht, maar ondertussen is de economie van het land niet veel groter dan die van de Benelux.