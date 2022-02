Treinen, bussen en trams rijden ondanks het ziekteverzuim onder het personeel komend weekend volgens schema. Dagjesmensen, uitgaanspubliek en carnavalsgangers kunnen dan ook met een gerust hart op pad nu de samenleving weer helemaal opengaat, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Vervoerders in ons land zijn goed voorbereid op de drukte die komend weekend mogelijk ontstaat. De NS houdt er rekening mee dat er meer mensen naar de stations komen vanwege carnaval.

"De oproep is om carnaval vooral lokaal te vieren, dus het is nog maar de vraag of het extra druk wordt. Maar we zijn goed voorbereid, ook als het gaat om het vervoeren van dagjesmensen", zegt een woordvoerder.

De regionale vervoerder Arriva, actief met bus- en treinvervoer in het noorden, oosten en Limburg, rijdt overal volgens de reguliere dienstverlening. "We zetten dit jaar alleen de borrelbus in Maastricht niet in voor de nachtelijke carnavalsgangers", aldus een woordvoerder.

De vervoerders hebben allemaal te maken met uitval van werknemers die in quarantaine zitten vanwege coronabesmettingen. De NS rijdt daarom met minder treinen. "We hebben een tekort aan personeel vanwege de quarantaineplicht en zitten op een capaciteit van 85 procent van de treinen die rijden. Als het nodig is, zullen we dit weekend langere of extra treinen inzetten."

Wennen aan nieuwe situatie

Arriva heeft ook te maken met uitval. "We hebben zieke werknemers, maar de quarantaineregels zijn ook versoepeld. Sinds deze week is er iets meer verzuim in het noorden, maar over het algemeen levert dit geen grote problemen op."

Datzelfde geldt voor de GVB, verantwoordelijk voor het bus-, tram- en metrovervoer in Amsterdam en omstreken. "We zijn meer dan klaar om onze reizigers terug te ontvangen. Met open armen zelfs! Sinds vorige week rijden we weer de volledige dienstregeling, omdat het ziekteverzuim daalt. We controleren wekelijks of en waar we eventueel aanpassingen moeten doen", laat het bedrijf weten.

De GVB merkt wel dat reizigers nog moeten wennen aan de nieuwe situatie. Na twee jaar van lege voertuigen ervaren mensen het al snel als druk en vol.

"We benadrukken dat er voldoende capaciteit is. Het aantal reizigers is nog lang niet op het niveau van voor corona. Mensen werken nog veel thuis en mijden de spits, en ook bezoekers en toeristen moeten hun weg naar Amsterdam weer vinden. We verwachten dat het nog wel enige tijd kan duren voordat het aantal reizigers weer op peil is."