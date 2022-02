Duitsland schort het goedkeuringsproces van het gaspijpleidingproject Nord Stream 2 op vanwege de oplopende spanningen in Oekraïne, heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dinsdag bekendgemaakt.

Scholz liet weten dat hij de ingebruikname van de pijplijn niet zal certificeren. Nord Stream 2 is afgebouwd, maar wacht nog op formele goedkeuring van de Duitse overheid.

De bondskanselier heeft het ministerie van Economische Zaken opdracht gegeven een leveringszekerheidsrapport over de pijplijn in te trekken, waardoor het goedkeuringsproces dus stil komt te vallen.

Scholz waarschuwde dat het stoppen van Nord Stream 2 een "eerste concrete stap" is als het gaat om sancties tegen Rusland na de erkenning door Moskou van twee afvallige regio's in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten. Meer sancties kunnen volgen, aldus de bondskanselier.

De pijpleiding is van meet af aan omstreden geweest. Zo was er verzet vanuit de Verenigde Staten, maar ook vanuit landen als Polen en Oekraïne, omdat Rusland via de gaspijpleiding nog meer invloed in Europa zou krijgen.

Eerder op de dag had de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al een "onmiddellijk" einde van Nord Stream 2 geëist. Volgens hem moet Rusland gestraft worden. Zelensky riep ook op tot meer harde sancties.