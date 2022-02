Een Europese meetmethode waarbij sigarettenfabrikanten minuscule gaatjes in hun filters prikken zodat er bij tests minder teer, nicotine en koolmonoxide wordt gemeten is in principe geldig, maar werd nooit gepubliceerd. Daardoor moeten nationale rechters bepalen hoe ze hiermee omgaan, besliste het Europees Hof van Justitie dinsdag.

De zaak komt voort uit een klacht van Stichting Rookpreventie Jeugd en veertien andere Nederlandse organisaties. Die stapten in 2018 naar de rechtbank van Rotterdam met de vraag om die meetmethode te verbieden. Uit onderzoek van het gezondheidsinstituut RIVM was namelijk gebleken dat rokers door die methode een veel hogere dosis schadelijke stoffen inhaleren dan vermeld staat op hun sigarettenpakjes.

Uit een Europese richtlijn zou volgens de klagers blijken dat er niet gepreciseerd is dat een bepaalde meetmethode moet worden gebruikt, dus zij vinden dat in Nederland moet worden opgelegd dat de gaatjes afgedekt worden bij de tests. De rechtbank van Rotterdam vroeg daarop aan het Europees Hof van Justitie of die richtlijn geldig is en of zo'n alternatieve methode was toegestaan.

Het Hof besliste dinsdag dat de richtlijn geldig is, maar nooit in het Publicatieblad van de Europese Unie, een soort van Staatscourant van de Europese Unie, heeft gestaan. Daarom kunnen de klachten niet getoetst worden aan de verordening en mag de rechtbank van Rotterdam hier zelf over beslissen.

Eurocommissaris Stella Kyriakides van Gezondheid liet in 2020 weten dat ze een nieuwe meetmethode niet meteen nodig vindt, maar Nederlandse rechters uitten eerder al hun twijfels over de huidige manier van meten.