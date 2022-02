Verkopers van tweedehands auto's zouden niet altijd de juiste prijzen adverteren op hun websites, zegt de consumentenwaakhond ACM dinsdag. Vaak vermelden ze niet de btw-kosten of worden eventuele subsidieregelingen al in de prijs verwerkt. Wie nu nog in de fout gaat, kan een boete verwachten.

De ACM ontving de afgelopen tijd signalen van misnoegde consumenten die meer moesten betalen voor hun tweedehands auto dan ze hadden verwacht.

Dat komt doordat verkopers in de prijzen op hun websites niet altijd de btw en andere onvermijdbare kosten vermelden. Daarnaast nemen ze subsidieregelingen soms al op in de prijs, maar niet iedereen heeft altijd recht op een subsidie.

"De verkoper kan dus niet weten of de consument gebruik zal maken van bijvoorbeeld een subsidie voor elektrische auto's en mag daar ook niet van uitgaan", zegt de waakhond. "De ACM heeft samen met autoverkopers en autoverkooplatforms samen gezeten en de regels opnieuw duidelijk gemaakt."

Wie nu nog in de fout gaat, kan een boete verwachten. Om welke bedrijven het gaat en hoe hoog een eventuele boete zal zijn, wil de ACM niet zeggen.