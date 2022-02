De Amsterdamse beurs opent dinsdag 2 procent lager en ook andere beurzen gaan fors in het rood. De Euro Stoxx 50-index, die alle grote Europese aandelen bevat, begint de dag 1,7 procent lager. In Moskou staat de beurs 8 procent onder het niveau waarop ze maandagavond sloot.

De aanhoudende spanningen in het oosten van Oekraïne blijven de beurshandel domineren. De Russische president Vladimir Poetin erkende twee separatistische regio's in Oost-Oekraïne officieel als onafhankelijke staten en kondigde aan er een "vredesmissie" heen te sturen, wat betekent dat hij legertanks de grens over stuurt.

De Verenigde Staten en de Europese Unie zeggen nu nieuwe sancties tegen Rusland te zullen aankondigen, maar wat die precies zullen inhouden is nog niet duidelijk.

Beleggers nemen het zekere voor het onzekere en verkopen hun aandelen. In plaats daarvan vluchten ze naar zogenoemde veilige havens als goud. De goudprijs staat zo'n 3 procent hoger, terwijl de koers van de bitcoin, die heel gevoelig is voor schommelingen, voor de zesde dag op rij zakte.

Ook de olie- en gasprijzen trekken dinsdag fors aan. De Europese benchmark Brentolie kost nu zo'n 96 euro per vat, wat 3 procent meer is dan maandag. De Europese gasprijs staat op 77,5 euro en dat is 6,7 procent hoger dan een dag eerder.