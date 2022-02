Acht gemeenten hebben de samenwerking met PLANgroep, de grootste commerciële schuldhulpverlener van Nederland, stopgezet. Het bedrijf kampt met vertragingen, onbetaalde rekeningen en een schuldenberg, waardoor cliënten nog meer in de problemen kwamen, meldt het onderzoeksplatform Investico dinsdag.

Het gaat om Overbetuwe (Gelderland), Gennep (Limburg), Roosendaal en nog vijf andere West-Brabantse gemeenten. Voor de ontbinding van het contract hadden de gemeenten het bedrijf al in gebreke gesteld, maar de problemen verbeterden niet, waarna de contracten werden opgezegd.

"De financiële problemen bij inwoners werden groter, in plaats van dat ze ontzorgd werden", vertelt Lieke Verstraaten, beleidsambtenaar bij de gemeente Roosendaal, aan het platform. "Het is erg als je als gemeente iemand met schulden doorverwijst naar een partij die er alleen maar voor zorgt dat die inwoner verder in de problemen komt."

Het kwam er uiteindelijk op neer dat de gemeente op een aantal vlakken moest bijspringen voor PLANgroep, wat niet de bedoeling is.

Hoge werkdruk en te weinig kwaliteitseisen

Elf oud-werknemers van PLANgroep vertellen aan Investico dat de werkdruk bij het bedrijf erg hoog was. "Normaal heeft een schuldhulpverlener zo'n honderd dossiers en dat is al veel. Ik werkte 36 uur en had tweehonderd dossiers", aldus een ex-personeelslid.

Experts vinden dat de gemeenten ook niet helemaal vrijuit gaan. Volgens Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, stellen veel gemeenten te weinig eisen aan de kwaliteit van de schuldhulpverlening, omdat ze het vooral beschouwen als een kostenpost. "Maar volgens de wet doen ze genoeg. Als ze ervoor zorgen dat er aanbod is, is het al goed."

'Personeelsuitval en een nieuw ICT-systeem zorgden voor vertraging'

De Gennepse wethouder Rob Janssen erkent dat er te weinig gekeken werd naar de kwaliteit van PLANgroep. "We hebben lang geen gegevens ontvangen van PLANgroep, maar hebben zelf ook nooit problemen gesignaleerd. We hebben gewacht tot ze zelf zeiden dat het niet goed ging."

PLANgroep is met 190.000 klanten de grootste commerciële schuldhulpverlener van Nederland. Directeur Albert Bijholt wijt de problemen aan "een nieuw ICT-systeem, krapte op de arbeidsmarkt, personeelsuitval en veel coronazieken". Hij geeft toe dat het bedrijf iets proactiever had kunnen reageren, maar voegt daaraan toe dat de problemen intussen zijn opgelost door de werving van zeventig externe mensen.

Investico deed het onderzoek in opdracht van de kranten Trouw, De Groene Amsterdammer, De Limburger, Leidsch Dagblad en Haarlems Dagblad, in samenwerking met het consumentenprogramma Radar.