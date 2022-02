De van oorsprong Duitse flitsbezorger Gorillas is sinds eind vorige maand op papier een Nederlands bedrijf. Dat blijkt uit documenten die het bedrijf heeft gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, meldt het Duitse vakblad Lebensmittel Zeitung.

Gorillas Technologies Holding is het moederbedrijf van de snelle boodschappenbezorger en is sinds 28 januari ondergebracht bij een bv in Amsterdam. Het hoofdkantoor van het bedrijf blijft overigens in Berlijn staan. In ons land werken 446 van de ongeveer 10.000 personeelsleden.

Gorillas zegt zelf dat het Nederlands is geworden om "een efficiënte holdingstructuur te creëren" en verder te kunnen groeien. NRC meldt dat Duitse bedrijven soms naar ons land uitwijken omdat personeel hier minder inspraak heeft in het bedrijfsbeleid dan in Duitsland. Ook is Nederland een populaire plek als bedrijven belasting willen ontwijken.

Flitsbezorgers zijn relatief nieuw en specialiseren zich in het razendsnel thuisbezorgen van boodschappen. De laatste weken krijgen de bedrijven, waaronder ook Getir en Flink, kritiek. De panden die ze gebruiken als standplek voor de bezorgers zorgen volgens omwonenden voor geluidsoverlast. Ook zouden de medewerkers de doorgang blokkeren en onvoorzichtig rijden.

Diverse gemeenten hebben daarom strengere regels opgesteld voor flitsbezorgers. Onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn terughoudender geworden met het verlenen van vergunningen voor nieuwe vestigingen.