In Bloemendaal en Blaricum lag de huizenprijs vorige maand op gemiddeld 1 miljoen euro. Het is nooit eerder gebeurd dat de gemiddelde huizenprijs in een gemeente boven dat bedrag uitkomen, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In heel Nederland schoten de prijzen voor koopwoningen met gemiddeld 21,1 procent omhoog. Dat is de grootste stijging sinds de maandelijkse metingen in 1995 startten.

Kopers betaalden in de afgelopen maand gemiddeld 387.000 euro voor een huis. Dat is 52.000 euro meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Een huis werd per maand dus ruim 4.000 euro duurder.

Het duurst was de gemeente Blaricum, waar je gemiddeld 1.067.300 euro betaalde. Bloemendaal was met een prijs van 1.007.900 euro de nummer twee. Beide plaatsen liggen in Noord-Holland, evenals nummer drie Laren, waar je gemiddeld 989.400 euro moest neertellen als je een huis wilde kopen.

Het goedkoopste was je uit in het Groningse Pekela, waar de gemiddelde prijs bleef steken op 200.500 euro. Nummer twee was Kerkrade en nummer drie de gemeente Eemsdelta, waar onder meer Delfzijl ligt. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste gemeente was vorige maand 867.000 euro.

Hoeveel kost een huis in jouw gemeente?

Weinig huizen gekocht in januari

Uit de gegevens komt ook naar voren dat in januari relatief weinig huizen van eigenaar zijn gewisseld. Het CBS en het Kadaster telden slechts 14.053 transacties. Dat is 43 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Een verklaring voor die daling geven de organisaties niet, maar een mogelijke oorzaak is dat jonge starters in de eerste maanden van vorig jaar relatief vaak een huis hebben gekocht. Zij hoefden geen overdrachtsbelasting meer te betalen vanaf begin 2021, waardoor een piek ontstond omdat ze in de maanden daarvoor hadden gewacht met kopen.

Een andere verklaring is dat er simpelweg weinig huizen te koop zijn gezet. Het aanbod van koophuizen is al geruime tijd klein, onder meer doordat de laatste jaren relatief weinig is gebouwd. Ook zijn veel doorstromers huiverig om hun huis te koop te zetten voordat ze zelf een andere woning hebben gevonden.

Bovenstaande cijfers en bedragen gaan alleen over bestaande woningen. Nieuwbouw is niet meegenomen in de berekeningen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat er in Bloemendaal en Blaricum alleen huizen boven de 1 miljoen euro te koop stonden. Dat is niet juist. Het ging om de gemiddelde prijs in die gemeenten. Het artikel is aangepast.