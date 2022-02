De hypotheekrentes zijn de voorbije week opnieuw flink opgelopen. Daardoor liggen de tarieven voor wie de hypotheekrente tien of twintig jaar wil vastzetten nu op het hoogste punt sinds augustus 2019. Dat blijkt uit cijfers van adviesgroep Van Bruggen.

Het is al de tweede week op rij dat veel hypotheekverstrekkers hun tarieven verhogen. Daardoor is de rente voor wie zijn hypotheekrente twintig jaar wil vastzetten - de populairste optie - nu gemiddeld 1,84 procent. Dat is 0,45 procentpunt meer dan aan het begin van het jaar. Ook andere hypotheekrentes, met en zonder NHG-garantie, zijn de voorbije weken omhooggeschoten.

Oorzaak hiervan is dat de marktrentes zijn gestegen. Dit zijn rentes die banken aan elkaar moeten betalen als ze geld lenen, of moeten betalen aan de Europese Centrale Bank. De banken verwerken de rentes die ze moeten betalen in de rentes die ze aan hun klanten rekenen, bijvoorbeeld huizenkopers.

Ondanks de flinke stijgingen van de afgelopen weken liggen de rentes nog altijd historisch laag. Zo betaalde je vijf jaar geleden nog ruim boven de 2 procent als je je rente twintig jaar vast wilde zetten. Tien jaar geleden betaalde je zelfs meer dan 5 procent.

Door de verhogingen van de voorbije weken was er volgens Van Bruggen sprake van een hausse aan hypotheekaanvragen. Veel huizenbezitters willen nog profiteren van de lage hypotheekrente, voordat de rentes verder oplopen.

De adviesgroep is voorzichtig met voorspellingen over de ontwikkeling van de rentes in de komende weken en maanden. "De eerdere voorspellingen voor 2022 kunnen voor een groot gedeelte de prullenbak in. De verwachting was wel dat de hypotheekrentes dit jaar licht zouden stijgen. Maar dat we na nog geen twee maanden al een stijging te pakken hadden van 0,45 procent, had niemand verwacht."