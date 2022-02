Sinds het begin van dit jaar is er al 60 procent meer windenergie geproduceerd dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de capaciteit in een jaar tijd maar met 20 procent gegroeid is, meldt Martien Visser van Energieopwek.nl. Bij zonne-energie was de trend omgekeerd: de capaciteit groeide met 30 procent, maar de productie ging er maar 10 procent op vooruit.

De stormen van de afgelopen dagen hebben zeker invloed gehad op die goede windproductie, maar los daarvan was er de afgelopen twee maanden meer wind dan gewoonlijk. "Helaas geldt dat niet voor zon", zegt Visser tegen NU.nl. "Het is natuurlijk winter, waardoor er sowieso minder zon is, maar het is nog steeds minder dan in dezelfde periode tijdens andere jaren."

Al is het belangrijk om te vermelden dat januari en februari van vorig jaar erg windstille maanden waren. "Dat speelt dus ook mee", zegt Visser. Maar zelfs in vergelijking met 2020, toen het ook hard waaide in de eerste twee maanden van het jaar, is er nu meer geproduceerd. Precieze cijfers kon Visser niet geven.

Storm Eunice heeft niet voor een recordproductie gezorgd, omdat er door de harde wind te veel windmolens moesten worden uitgezet. Wel zijn vorige week weekrecords gesneuveld: 48 procent van de energie kwam uit duurzame bronnen en wind was goed voor 35 procent van de energiemix.

Storm Dudley zorgde donderdag voor de op een na hoogste productie van groene energie ooit.