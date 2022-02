Bijna twee miljoen mensen maken inmiddels gebruik van regelingen voor thuiswerken. Dat gaan er dit jaar nog veel meer worden, verwacht werkgeversvereniging AWVN. Bovendien zijn er tot nu toe nauwelijks conflicten tussen werkgevers en werknemers.

"Er zijn de afgelopen twee jaar heel veel afspraken gemaakt over thuiswerken in 155 cao's, maar ook op bedrijfsniveau. Het gaat om vergoedingen, het inrichten van een goede werkplek en het afspreken van het aantal dagen", zegt een AWVN-woordvoerder in gesprek met NU.nl.

Verder zijn er afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van medewerkers. Zo is bij Achmea recent een recht op onbereikbaarheid afgesproken. Dat betekent dat werknemers niet beschikbaar hoeven te zijn buiten hun afgesproken werktijden, zodat er een betere scheiding tussen werk en privé ontstaat.

De werkgeversvereniging ziet dat er tussen bedrijven en werknemers nauwelijks conflicten over het thuiswerken zijn. "Die tegenstelling zien wij niet. Er zijn maar weinig partijen die volledig voor kantoor of thuis kiezen. Het hybride werken blijft en ook dit jaar zullen daar meer afspraken over worden gemaakt."

Volgens Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij juridisch dienstverlener DAS, zijn er de afgelopen twee jaar slechts acht uitspraken over thuiswerken gepubliceerd. Ook het loslaten van het huidige thuiswerkadvies door het kabinet heeft weinig gevolgen. "Werkgevers staan met de huidige wetgeving sterk in hun schoenen. Het is aan de werkgevers om te bepalen waar en wanneer er thuis of op kantoor wordt gewerkt."

'Hybride werken heeft toegevoegde waarde'

Besselink constateert dat het aantal werknemers dat naar de rechter stapt beperkt is. "Het verstoort namelijk ook de arbeidsrelatie als je als werknemer je werkgever voor de rechter daagt."

Vakbond CNV pleit voor het wettelijk recht op thuiswerken of naar kantoor gaan. "Werkgevers en werknemers moeten daarna in overleg bepalen hoe ze dat invullen", zegt voorzitter Piet Fortuin. "Hybride werken heeft een toegevoegde waarde. Daar komt bij dat niet alle werknemers onder een cao vallen en daarom willen wij dat werknemers het recht hebben om op kantoor of thuis te werken."

De werkgevers zien dat niet zitten. "Wij zien niet in welke problemen hiermee worden opgelost. Het is dan de vraag hoe hard dat recht is en wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering", aldus de AWVN-woordvoerder.