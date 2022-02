Albert Heijn (AH) voert binnenkort vrijwillig statiegeld op alle plastic sapflessen in, meldt de supermarktketen maandag. Op dit moment is statiegeld alleen verplicht voor flessen sap waar suiker of water aan toegevoegd is, maar de supermarkt wil het overzichtelijk houden voor de klanten.

Sinds 1 juli betalen we verplicht statiegeld op plastic flesjes water of frisdrank van minder dan 1 liter. Voor sapflesjes waar 100 procent puur sap in zit, geldt echter een uitzondering. Er hoeft alleen statiegeld worden betaald als er suiker of water aan toegevoegd is.

Na onderzoek van consumentenprogramma Kassa en Recycling Netwerk Benelux (RNB) in november bleek dat AH en Jumbo gebruikmaakten van die uitzondering, maar wel suiker en water aan hun flesjes toevoegden. Daarop oordeelde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat de supermarkten daarmee in overtreding waren en statiegeld moesten vragen op flessen sap waar suiker of water in zit.

Omdat het voor consumenten niet altijd even simpel is om het verschil te weten tussen sap waar suiker of water in zit en puur sap, besloot Albert Heijn statiegeld te heffen op alle plastic sapflessen, los van het formaat of wat er precies in zit. "Dit is goed voor onze klanten, die zich nu niet meer hoeven af te vragen of ze statiegeld betalen, en goed voor het klimaat, omdat meer plastic flessen ingezameld en gerecycled kunnen worden", zegt Henk van Harn, directeur merchandise en sourcing bij Albert Heijn.

De maatregel gaat volgens een woordvoerder "zo snel mogelijk" in, maar de timing hangt af van Statiegeld Nederland. Die moet nu bepalen of de beslissing van Albert Heijn voldoet aan een aantal voorwaarden om statiegeld te mogen vragen. Als dat in orde is, gaat de maatregel in.