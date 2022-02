De extra kosten voor een betaalrekening zijn bij acht Nederlandse banken gemiddeld 42 procent duurder geworden sinds 2017, meldt de Consumentenbond maandag. Triodos Bank gaat aan kop met meer dan een verdubbeling en Knab is de enige bank die de prijzen in de afgelopen vijf jaar niet heeft verhoogd.

Wie bij een Nederlandse bank een betaalrekening opent, moet daar bij de meeste banken jaarlijks administratiekosten voor betalen. Die administratieve kosten zijn volgens een onderzoek van de Consumentenbond in de afgelopen jaren fors opgelopen.

De consumentenorganisatie vergeleek de goedkoopste betaalrekeningen bij acht Nederlandse banken tussen 2017 en begin dit jaar. Daaruit blijkt dat de goedkoopste rekening voor één persoon gemiddeld 51 procent duurder werd, terwijl een rekening op naam van twee personen met twee betaalkaarten 32 procent in prijs steeg.

Bij Triodos Bank stegen de prijzen het hardst. In 2017 kostte de goedkoopste betaalrekening bij de duurzame bank nog 28,20 euro, intussen is dat opgelopen tot 60 euro. Dat is een stijging van 113 procent in vijf jaar tijd. Op de tweede plaats komt Rabobank met een stijging van 73 procent en ING sluit de top drie af met een prijsverhoging van 62 procent.

Ook extra kosten voor rood staan of geld opnemen buiten EU

De online bank Knab is de enige die zijn prijs niet verhoogde in de afgelopen vijf jaar, maar daar betalen klanten sowieso al 60 euro per jaar voor hun betaalrekening. In ruil daarvoor krijgen ze een gratis kredietkaart en een extra betaalpas. Andere banken vragen daar wel geld voor.

De administratieve kosten voor een betaalrekening zijn dus niet de enige kosten die banken aanrekenen. Veel banken hebben ook tarieven voor rood staan, afschriften printen of geld opnemen buiten de EU. Ook die gingen de afgelopen jaren fors de hoogte in.

Al die tariefverhogingen maken klanten niet heel gelukkig. De Consumentenbond ondervroeg twaalfduizend mensen en een derde daarvan is ontevreden over de kosten van de bank en wat ertegenover staat. Dat geldt ook voor klanten van Triodos, maar die blijven onder andere door het duurzame investeringsbeleid over het algemeen wel tevreden over de bank.